РФ передала генсеку ООН данные о применении ВСУ запрещённых мин "Лепесток"

Россия направила генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета безопасности организации Чжан Цзюню сведения о минировании украинскими военными гражданских объектов с помощью запрещённых мин "Лепесток".

Как пояснил первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский, к документу приложены фотоматериалы, свидетельствующие о том, что ВСУ действительно применяют "Лепестки" в ходе боевых действий.

"Мы направили генсеку ООН и председателю СБ письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток", — отметил дипломат.

По его словам, российская сторона 29 июля сообщила ООН о применении противопехотных фугасных мин "Лепесток" украинскими войсками и пообещала предоставить подробности. Теперь у организации есть вся необходимая информация, заключил Полянский.

В 2005 году Киев отказался от использования "Лепестков". Применяя мины в республиках Донбасса, Украина нарушает международные обязательства.