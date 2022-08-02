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РФ передала генсеку ООН данные о применении ВСУ запрещённых мин "Лепесток"

Мир

Россия направила генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета безопасности организации Чжан Цзюню сведения о минировании украинскими военными гражданских объектов с помощью запрещённых мин "Лепесток".

РФ передала генсеку ООН данные о применении ВСУ запрещённых мин "Лепесток"

Как пояснил первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский, к документу приложены фотоматериалы, свидетельствующие о том, что ВСУ действительно применяют "Лепестки" в ходе боевых действий.

"Мы направили генсеку ООН и председателю СБ письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток", — отметил дипломат.

По его словам, российская сторона 29 июля сообщила ООН о применении противопехотных фугасных мин "Лепесток" украинскими войсками и пообещала предоставить подробности. Теперь у организации есть вся необходимая информация, заключил Полянский.

В 2005 году Киев отказался от использования "Лепестков". Применяя мины в республиках Донбасса, Украина нарушает международные обязательства.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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