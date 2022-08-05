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Лавров в письме генсеку ООН указал на пренебрежение США своими обязанностями

Мир

Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал о письме, которое он передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В послании министр подчеркнул, что Вашингтон игнорирует обязанности страны-хозяйки штаба организации.

Лавров в письме генсеку ООН указал на пренебрежение США своими обязанностями

Как напомнил глава внешнеполитического ведомства, американские власти должны создавать условия для комфортной деятельности всех членов ООН. По мнению Лаврова, США ведут себя неприлично.

"Соединённые Штаты, конечно, манкируют", — сказал министр во время брифинга.

Вместе с этим он отметил, что договорённости организации и Вашингтона позволяют Гутеррешу запустить арбитраж. По словам руководителя МИД РФ, генсеку стоит чаще пользоваться таким правом.

Ранее Лавров обвинил американских чиновников в подавлении любой самостоятельности. Ещё глава министерства раскритиковал поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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