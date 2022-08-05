Лавров в письме генсеку ООН указал на пренебрежение США своими обязанностями

Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал о письме, которое он передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В послании министр подчеркнул, что Вашингтон игнорирует обязанности страны-хозяйки штаба организации.

Как напомнил глава внешнеполитического ведомства, американские власти должны создавать условия для комфортной деятельности всех членов ООН. По мнению Лаврова, США ведут себя неприлично.

"Соединённые Штаты, конечно, манкируют", — сказал министр во время брифинга.

Вместе с этим он отметил, что договорённости организации и Вашингтона позволяют Гутеррешу запустить арбитраж. По словам руководителя МИД РФ, генсеку стоит чаще пользоваться таким правом.

Ранее Лавров обвинил американских чиновников в подавлении любой самостоятельности. Ещё глава министерства раскритиковал поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.