Впервые с марта цены на газ в Европе превысили $2750 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превышают $2750 за тысячу кубометров.

Согласно показателям биржи ICE, рост зафиксирован на уровне примерно 8 процентов.

Стоимость голубого топлива взлетела до таких высоких показателей впервые за пять месяцев, приводит аналитический подсчёт РИА Новости.

Ранее в беседе с Pravda.Ru экономист Рустам Танкаев прокомментировал заявление Газпрома о том, что стоимость газа на фоне геополитической ситуации могут подняться до отметки в 4000 долларов.

По его мнению, если цена на голубое топливо достигнет действительно критического значения, то вся промышленность Европы станет нерентабельной и остановится. Вследствие, наступит масштабная безработица, а из-за отсутствия дохода, европейцы останутся "голодными и холодными", так как не смогут оплачивать счета.