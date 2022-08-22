Цены на газ в Европе превышают $2750 за тысячу кубометров.
Согласно показателям биржи ICE, рост зафиксирован на уровне примерно 8 процентов.
Стоимость голубого топлива взлетела до таких высоких показателей впервые за пять месяцев, приводит аналитический подсчёт РИА Новости.
Ранее в беседе с Pravda.Ru экономист Рустам Танкаев прокомментировал заявление Газпрома о том, что стоимость газа на фоне геополитической ситуации могут подняться до отметки в 4000 долларов.
По его мнению, если цена на голубое топливо достигнет действительно критического значения, то вся промышленность Европы станет нерентабельной и остановится. Вследствие, наступит масштабная безработица, а из-за отсутствия дохода, европейцы останутся "голодными и холодными", так как не смогут оплачивать счета.
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