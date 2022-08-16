Экономист Танкаев не верит, что прогноз "Газпрома" по ценам на газ сбудется

Экономист Рустам Танкаев в разговоре с Pravda.Ru дал свою оценку прогнозу компании "Газпром", которая предрекла рост цен на газ зимой в Европе до уровня в 4000 долларов за 1 тыс. куб. м.

Аналитик подчеркнул, что прогноз "Газпрома" — это просто прогноз, который, как и любые другие, имеет право на существование.

Танкаев нарисовал картину того, как могут развиваться события в Европе и мире, если этот прогноз всё-таки сбудется.

"Если в Европе цена дойдет до 4 тысяч, то вся промышленность Европы станет нерентабельной и остановится. В Европе возникнет очень серьезная безработица, люди перестанут зарабатывать деньги, соответственно, возможностей для приобретения чего бы то ни было, в том числе электроэнергии и тепла у них просто не будет, им не на что будет покупать. При этом в секторе жилищно-коммунального хозяйства цены, конечно, будут ниже. Но уровень жизни упадет настолько сильно, что социальный взрыв в Европе гарантирован, особенно в Европейском союзе", — сказал Танкаев.

Экономист признался, что не думает, что до этого не дойдет, потому что прогноз, выдвинутый "Газпромом", был сделан без учёта факторов, которые будут сопротивляться такому высокому росту цен.

Самым главный фактором, который помешает осуществить прогноз "Газпрома", будет недовольство населения Европы резким падением уровня жизни и резким падением доходов, считает экономист. Поэтому европейцы во время ближайших выборов будут голосовать против тех, кто вводит антироссийские санкции и ограничивает поставки энергоносителей из РФ.

"Если учитывать эти факторы, то, конечно, прогноз "Газпрома" не сбудется, цены не дойдут до того уровня, который прогнозирует "Газпром". Но я повторяю, наверняка, в этом прогнозе оговорено, что они не учитывают социальных проблем, возникающих в Европе, и политических сдвигов, которые будут вызваны этими проблемами", — добавил Танкаев.

Ранее представители "Газпрома" предсказали, что стоимость газа на европейском рынке зимой может перевалить за 4 тысячи долларов за 1 тыс. куб. м.