Аналитик Правосудов о скачке цен на газ в ЕС: С ужасом думаешь, что будет дальше

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что обычно летом цены на газ снижаются, однако сейчас в ЕС наблюдается обратная тенденция.

Правосудов рассказал, что биржевые цены в Европе впервые с начала марта превысили $2,45 тыс. Он считает это "невиданным событием", связанным со сбоями в энергобалансе Европы.

Ранее в Германии предложили "назло Владимиру Путину" запустить "Северный поток-2".

"Газа недостаточно, проблемы с завозом угля, соответственно, растут цены и на уголь. Плюс проблемы с выработкой на атомных электростанциях во Франции, проблемы на гидроэлектростанциях из-за жары и засухи… И всё это вместе скопилось в один комок и приводит к тому, что даже по таким ценам газ востребован", — цитирует слова эксперта RT.

Специалист в области энергетики отмечает, что данные процессы происходят на фоне роста конкуренции с рынком Азии. Подобный рост цент он назвал нехарактерным.

"С ужасом думаешь, что будет дальше, в отопительный сезон, когда обычно цены растут. Сбить их, наверное, может только дополнительный приток газа на рынок, а дополнительному притоку взяться неоткуда, кроме как из "Северного потока — 2", который готов к запуску, и он мог бы спасти Европу, дав дополнительные объёмы газа, что привело бы к снижению цен", — выразил свою точку зрения Правосудов.