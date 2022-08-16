Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ФСБ: украинские диверсанты подорвали ЛЭП под Курском
Bloomberg: Брюссель не позволит Киеву добиться прекращения огня
Россиянам снова досталось от Макаревича: "В глазах мира на них лежит пятно"
Энергетик Юшков объяснил стремление Германии запустить "Северный поток – 2"
Вирусологи: биолаборатории США могут готовить очередной Covid
NYT: за взрывами в Крыму стоит "элитное украинское подразделение"
Кнутов: после освобождения Донбасса Украину ждёт военный переворот
Ищенко о возможной отмене санкций ЕС против РФ: как раньше уже не будет
Минэнерго Украины: требуем не считать молекулы газа российскими

Аналитик Правосудов о скачке цен на газ в ЕС: С ужасом думаешь, что будет дальше

Экономика

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что обычно летом цены на газ снижаются, однако сейчас в ЕС наблюдается обратная тенденция.

Аналитик Правосудов о скачке цен на газ в ЕС: С ужасом думаешь, что будет дальше

Правосудов рассказал, что биржевые цены в Европе впервые с начала марта превысили $2,45 тыс. Он считает это "невиданным событием", связанным со сбоями в энергобалансе Европы.

Ранее в Германии предложили "назло Владимиру Путину" запустить "Северный поток-2".

"Газа недостаточно, проблемы с завозом угля, соответственно, растут цены и на уголь. Плюс проблемы с выработкой на атомных электростанциях во Франции, проблемы на гидроэлектростанциях из-за жары и засухи… И всё это вместе скопилось в один комок и приводит к тому, что даже по таким ценам газ востребован", — цитирует слова эксперта RT.

Специалист в области энергетики отмечает, что данные процессы происходят на фоне роста конкуренции с рынком Азии. Подобный рост цент он назвал нехарактерным.

"С ужасом думаешь, что будет дальше, в отопительный сезон, когда обычно цены растут. Сбить их, наверное, может только дополнительный приток газа на рынок, а дополнительному притоку взяться неоткуда, кроме как из "Северного потока — 2", который готов к запуску, и он мог бы спасти Европу, дав дополнительные объёмы газа, что привело бы к снижению цен", — выразил свою точку зрения Правосудов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине

Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.

Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Мир. Новости мира
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Силовые структуры
Военкор Руденко: ВСУ уничтожили роту мобилизованных из Житомира под Авдеевкой
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Ольга Николаевна Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Николаевна Лебедева Андрей Николаев Зерно и АЭС: Украина ловко тянет время по ходу спецоперации Андрей Николаев Любовь Александровна Степушова США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала Любовь Александровна Степушова
Мир. Новости мира
Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО
Бывший СССР
США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала
Генерал ВСУ Кривонос: это не "Call of Duty" — склады США пусты
Силовые структуры
Генерал ВСУ Кривонос: это не "Call of Duty" — склады США пусты
Последние материалы
Кнутов: после освобождения Донбасса Украину ждёт военный переворот
Ищенко о возможной отмене санкций ЕС против РФ: как раньше уже не будет
Минэнерго Украины: требуем не считать молекулы газа российскими
Помощь не придёт: в Берлине признали срыв поставок газа из Катара
Japan Times: Британия нарушит "единый фронт" США из-за конфликта на Украине
The Drive: в Ростовской области замечен новейший ракетный комплекс С-350
Успенская о новой ведущей шоу "Голос" Гузеевой: "Она везде пройдёт"
Запорожье готово к экстренной остановке ЗАЭС
Ермак пригрозил новыми диверсиями в Крыму
Ситуация в Крыму: "Диверсанты есть, но вы приезжайте отдыхать"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников