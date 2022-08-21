В США призвали прекратить спонсировать Украину

Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", заявил, что США необходимо прекратить снабжать Украину оружием и деньгами.

"Перестаньте отправлять деньги Украине", — написал Сорбо на своих страницах в соцсетях.

Ранее Вашингтон обнародовал информацию о том, что готовит новый транш финансовой помощи Киеву в размере 775 миллионов долларов.