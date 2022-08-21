Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", заявил, что США необходимо прекратить снабжать Украину оружием и деньгами.
"Перестаньте отправлять деньги Украине", — написал Сорбо на своих страницах в соцсетях.
Ранее Вашингтон обнародовал информацию о том, что готовит новый транш финансовой помощи Киеву в размере 775 миллионов долларов.
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Заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине прозвучали от госсекретаря Министерства обороны Польши.