Власти Португалии раскритиковали идею не выдавать визы российским гражданам.
В МИДе Португалии считают, что запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России не соответствует заявленным целям ограничительных мер против России.
В ведомстве объяснили, что антироссийские санкции должны быть направлены на то, чтобы "наказать российскую военную машину, а не российский народ".
Ранее Власти Греции и Кипра раскритиковали запрет на выдачу туристических виз россиянам.
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