Португалия выступила против запрета выдачи виз для граждан РФ

Власти Португалии раскритиковали идею не выдавать визы российским гражданам.

В МИДе Португалии считают, что запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России не соответствует заявленным целям ограничительных мер против России.

В ведомстве объяснили, что антироссийские санкции должны быть направлены на то, чтобы "наказать российскую военную машину, а не российский народ".

Ранее Власти Греции и Кипра раскритиковали запрет на выдачу туристических виз россиянам.