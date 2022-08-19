Власти Греции и Кипра раскритиковали запрет на выдачу турвиз россиянам

Американские журналисты заявили, что Афины и Никосия не поддержали блокировку туристических виз для граждан России.

"Это было бы решением в неправильном направлении", — подчеркнул секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, слова которого приводит Politico.

Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, власти острова позволяют получать визы даже гражданам Турции. Известно, что между Анкарой и Никосией был серьёзный конфликт.

Вместе с этим, по данным СМИ, представители Греции тоже отказались рассматривать запрет на визы для россиян.

Ранее сенатор Сергей Цеков порассуждал об ответных мерах на возможное решение Евросоюза запретить гражданам РФ получать шенген. По мнению члена Совета Федерации, европейцы сами будут мечтать посетить нашу страну.