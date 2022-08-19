США настаивают на участии Зеленского в саммите G20, если на нём будет Путин

Согласно заявлению Белого дома, украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует посетить саммит G20 в случае, если среди его участников будет российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Вашингтоне, что Зеленскому непременно следует стать участником саммита, если на нём на самом деле будет российский президент.

По словам президента Индонезии Джоко Видодо, Путин значится в числе приглашённых на это мероприятие, которое состоится на Бали в ноябре, и собирается на нём быть.

В Вашингтоне не исключают, что Зеленский может поучаствовать в саммите G20 в дистанционном формате.