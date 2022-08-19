Согласно заявлению Белого дома, украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует посетить саммит G20 в случае, если среди его участников будет российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В Вашингтоне, что Зеленскому непременно следует стать участником саммита, если на нём на самом деле будет российский президент.
По словам президента Индонезии Джоко Видодо, Путин значится в числе приглашённых на это мероприятие, которое состоится на Бали в ноябре, и собирается на нём быть.
В Вашингтоне не исключают, что Зеленский может поучаствовать в саммите G20 в дистанционном формате.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша принимает активное участие в украинском конфликт, заявил депутат.