Военные Народной Милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) ведут наступление в северо-западном направлении с плацдарма в посёлке Пески.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В своём сообщении представители НМ ДНР сообщают, что артиллеристы 11 полка Народной Милиции из различных систем артиллерийского вооружения успешно уничтожают укрепленные позиции ВСУ под Первомайским.
Продвижение в северо-западном направлении создаёт угрозу охвата частей противника в Авдеевке. На опубликованном НМ ДНР видео видно, как точечными ударами уничтожается одна из частей ВСУ. Также на видео можно увидеть убегающих украинских военных, которые там базировались.
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