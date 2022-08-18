НМ ДНР ведёт наступление в северо-западном направлении с плацдарма в Песках

Военные Народной Милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) ведут наступление в северо-западном направлении с плацдарма в посёлке Пески.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В своём сообщении представители НМ ДНР сообщают, что артиллеристы 11 полка Народной Милиции из различных систем артиллерийского вооружения успешно уничтожают укрепленные позиции ВСУ под Первомайским.

Продвижение в северо-западном направлении создаёт угрозу охвата частей противника в Авдеевке. На опубликованном НМ ДНР видео видно, как точечными ударами уничтожается одна из частей ВСУ. Также на видео можно увидеть убегающих украинских военных, которые там базировались.