В планах у Зеленского – убрать Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен снять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с занимаемой должности. Информация об этом появилась на украинском портале "Телеграф".

"Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту… Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть", — сказано на портале, ссылающегося на свои источники.

Журналисты пишут, что Залужного может сменить на его посту действующий командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Сам Залужный, по слухам, не в восторге от предстоящих кадровых перестановок с его участием.

Авторы портала утверждают, что между офисом президента и Залужным нет конфликта, но у президента нет желания "иметь конкурента во время празднования победы Украины".