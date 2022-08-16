Бывший британский посол: шанс на переговоры зависит от контрнаступления ВСУ

Сейчас решающим моментом спецоперации на Украине станет контрнаступление украинских войск на Херсон, о котором давно предупреждает киевское руководство. Если контрнаступление Киева провалится, президент страны Владимир Зеленский готов будет возобновить переговоры с Россией. Такую току зрения высказал экс-посол Великобритании в РФ Тони Брентон.

Британский дипломат признал, что поставки западного оружия на Украину — это, безусловно, значительная помощь Киеву, однако обещанное контрнаступление всё равно обречено на провал.

"Киев сохраняет за собой контроль над территориями, получает все новое оружие от Запада и считает, что это позволит начать успешное контрнаступление, вероятно, в районе Херсона. И я думаю, что исход этого контрнаступления предопределит шансы реальных переговоров. После того, как оно зайдет в тупик, господин Зеленский может задуматься о начале переговоров", — сказал Брентон в эфире телеканала RTVI.

Ранее глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев выразил мнение, что именно США обязаны сделать всё возможное, чтобы Зеленский вновь начал переговоры с Россией, пока Киев не пережил унизительное поражение.