Сейчас решающим моментом спецоперации на Украине станет контрнаступление украинских войск на Херсон, о котором давно предупреждает киевское руководство. Если контрнаступление Киева провалится, президент страны Владимир Зеленский готов будет возобновить переговоры с Россией. Такую току зрения высказал экс-посол Великобритании в РФ Тони Брентон.
Британский дипломат признал, что поставки западного оружия на Украину — это, безусловно, значительная помощь Киеву, однако обещанное контрнаступление всё равно обречено на провал.
"Киев сохраняет за собой контроль над территориями, получает все новое оружие от Запада и считает, что это позволит начать успешное контрнаступление, вероятно, в районе Херсона. И я думаю, что исход этого контрнаступления предопределит шансы реальных переговоров. После того, как оно зайдет в тупик, господин Зеленский может задуматься о начале переговоров", — сказал Брентон в эфире телеканала RTVI.
Ранее глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев выразил мнение, что именно США обязаны сделать всё возможное, чтобы Зеленский вновь начал переговоры с Россией, пока Киев не пережил унизительное поражение.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.