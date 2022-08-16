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SZ: Германия идёт на любые жертвы, чтобы не допустить сертификации "СП — 2"

Мир

Немецкие партии готовы пойти на любые жертвы ради того, чтобы газопровод "Северный поток — 2" (СП-2") не был сертифицирован. Эксперты заявили, что противники газопровода аргументируют свою позицию только тем, что ввод российского проекта в эксплуатацию будет приносить деньги Москве.

"Сокровище стоимостью в несколько миллиардов евро лежит на дне Балтийского моря. Оно до отказа наполнено 177 миллионами кубических метров газа. Вот только кран на нём не открывают", — отметили в издании Süddeutsche Zeitung (SZ).

Депутат бундестага Кристина Баум заявила, что Берлин под давлением Вашингтона не подключает газопровод, который заполнен топливом и готов к работе.

"Чем меньше будет газа, тем громче будет звучать манящий зов труб", — заявили немецкие эксперты.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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