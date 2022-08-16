Onet.pl: власти Польши лгали о газе, теперь Варшаве придётся встать в очередь

Польские власти уверяли, что дефицита газа не будет, однако топливо в хранилищах может закончиться уже в декабре. Об этом заявил политический аналитик Радослав Омахель. Он отметил, что надежды на трубопровод Baltic Pipe рухнули. Газопровод, от которого зависела польская энергетика, будет работать только на 50%.

Еврокомиссия опасается, что если поставки российского газа будут полностью прекращены, то Евросоюзу может этой зимой не хватить до 20 миллиардов кубометров газа, заявил Омахель.

По информации издания Onet.pl, польская PGNiG ведёт переговоры о поставках газа с норвежской Aker BP, с которой она эксплуатирует месторождения Skarv в Северном море. Ранее норвежцы заявили, что нашли в регионе большой запас сырья, который мог бы отправиться в Польшу через Baltic Pipe. Однако Норвегия не спешит увеличивать добычу энергоресурсов.

"Ситуация с газом начинает напоминать обвал на угольном рынке, когда этого топлива — из-за непродуманного введения эмбарго — стало не хватать. Восполнение дефицита обойдется в миллиарды злотых", — отметил Омахель.