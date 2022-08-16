Американские журналисты заявили, что жители Европы беспокоятся об экономических проблемах в стране сильнее, чем о событиях на Украине. По информации СМИ, интерес к судьбе Киева со стороны Запада будет уменьшаться из-за холодов.
"Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты", — написали в Bloomberg.
По данным издания, представители Лондона ожидают постоянные отключения электроэнергии. Журналисты подчеркнули, что западные чиновники озаботятся не поддержкой Киева, а борьбой с внутренними угрозами.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова назвала зиму одним из союзников России в конфликте на. Вместе с этим дипломат рассказала об опасности энергетического кризиса для Европейского союза.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.