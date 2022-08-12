Посол Украины в США Маркарова: "Одним из союзников России является зима"

Украинский посол в США Оксана Маркарова сказала, что зиму можно назвать одним из союзников РФ в конфликте. Также дипломат обратила внимание на энергетический кризис в Евросоюзе.

По словам политика, у Москвы есть немного союзников. К ним Маркарова отнесла КНДР и Иран.

"Одним из союзников является зима", — подчеркнула посол, слова которой приводит Bloomberg.

Как подчеркнула дипломат, российские власти способны оставить Западную Европу без углеводородов. При этом зимой такой шаг негативно повлияет на жизнь обычных граждан, предупредила политик.

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