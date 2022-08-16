Киев жалуется, что Запад оказывает им недостаточную помощь. Но, похоже, Украина скоро может лишиться и этого. Поддержка постоянно сокращается.
В докладе главы программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэля Шелиговского указывается на усиливающиеся разногласия между странами НАТО и ЕС по вопросам о масштабах оказываемой киевскому режиму военной помощи и итогах окончания СВО.
"Украине будет требоваться всё большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растёт, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать всё большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией", — сообщается в докладе.
Шелиговский отметил, что пик интереса еврообщественности к военной специальной операции России миновал, а готовность правительств стран Европы "идти на жертвы ради Украины" будет только снижаться.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.