Российский лидер Владимир Путин прокомментировал рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. По мнению президента, этот шаг представителей Вашингтона является спланированной провокацией.
"Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, — подчеркнул глава РФ в ходе Московской конференции по международной безопасности.
Вместе с этим Путин обвинил Штаты в отсутствии уважения к независимости других стран и игнорировании международных обязательств.
Ранее тайваньский политик Джоанна Лэй назвала визит американской чиновницы на Тайвань первый актом военного сценария Вашингтона. По мнению бывшего члена партии Гоминьдан, США готовятся к войне.
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