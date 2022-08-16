Путин: визит Пелоси на Тайвань — часть стратегии США по мировой дестабилизации

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. По мнению президента, этот шаг представителей Вашингтона является спланированной провокацией.

"Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, — подчеркнул глава РФ в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Вместе с этим Путин обвинил Штаты в отсутствии уважения к независимости других стран и игнорировании международных обязательств.

Ранее тайваньский политик Джоанна Лэй назвала визит американской чиновницы на Тайвань первый актом военного сценария Вашингтона. По мнению бывшего члена партии Гоминьдан, США готовятся к войне.