Экс-офицер ЦРУ Бустаманте: Россия побеждает не только Украину, но и Запад

По оценке бывшего офицера ЦРУ Эндрю Бустаманте, российская армия одерживает победу на Украине. Более того, он убеждён, что Россия побеждает и в противостоянии с коллективным Западом за влияние на мировой арене, несмотря на введённые санкции.

Бустаманте считает, что европейские страны сильно зависимы от Москвы, поэтому антироссийские ограничительные меры прежде всего нанесли ущерб экономике Европы.

"Что они собираются делать зимой? Без российского газа их люди замёрзнут насмерть", — цитирует слова экс-офицера ЦРУ Telegram-канал "Пул №3".

По его мнению, Украина осталась без поддержки: закон о ленд-лизе вынуждает Киев влезать в огромные долги перед Западом.

"Если бы кто-то верил, что Украина победит, они бы получили что-то большее, чем просто долг. Каждый раз, когда запускают ракету, каждый раз, когда беспилотник врезается в танк, это счёт, который Украина просто накапливает", — заявил Бустаманте.