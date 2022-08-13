Поддержка Евросоюза: флот Украины пополнился четырьмя моторными лодками

СМИ Украины сообщили, что флот страны пополнился четырьмя патрульными катерами. Теперь морские границы будут охранять на четырёхметровых моторных лодках.

Украинская пограничная служба получила от Евросоюза международную техническую помощь — четыре катера UMS-425CC в полной комплектации. Это означает, что лодки оснащены эхолотом и спасательными жилетами для четырёх членов экипажа.

За переданные плавсредства из бюджета Украины европейский производитель получил 2,2 млн гривен.

Накануне российский военный эксперт, полковник Михаил Ходарёнок посоветовал украинским властям не ждать дальнобойных ракет для американских ракетных систем HIMARS. Чиновники Пентагона прекрасно осознают, что вооруженный киевский режим непредсказуем и напоминает "обезьяну с гранатой", а потому будет использовать боеприпасы для обострения украинского кризиса.