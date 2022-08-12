Ходарёнок: США не дадут Украине ракеты на 300 км, Киев — "обезьяна с гранатой"

Минобороны Великобритании заявило о планах передать Украине ещё три системы HIMARS. Вопреки просьбам Киева, ВСУ не получат ракеты с дальностью в 300 километров.

В Пентагоне и командовании НАТО даже не обсуждается поставка украинским боевикам дальнобойных боеприпасов для американских ракетных комплексов, уверен военный эксперт, полковник Михаил Ходарёнок. Наличие подобного оружия у ВСУ может привести к трагическим последствиям для всего мира.

"Там, где даже такие наглецы, как американцы, пошли бы путём переговоров и челночной дипломатии, украинцы применили бы оружие, не задумываясь о последствиях", — отметил специалист.

На Западе не исключают, что киевский режим может применить ракеты ATACMS для атаки на Запорожскую АЭС, и тогда ядерным выбросом накроет половину Европы.

"Есть такой ругательный термин "обезьяна с гранатой", который описывает непредсказуемость потенциального обладателя оружия", — напомнил Ходарёнок.

Он уверен: этот термин вполне применим к украинскому руководству. Именно действия Киева привели к тому, что страна погрузилась в бездну боевых действий. Владимир Зеленский также легко рискнёт "более, чем одной, желательно не собственной, страной".