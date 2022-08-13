Около 260 американских солдат Вооружённые силы США намерены направить в страны Европы в ответ на российскую спецоперацию в Незалежной.
Согласно информации, усилить военный контингент на территории европейских государств, Вашингтон намерен уже к осени.
"В качестве ответа на российскую спецоперацию по демилитаризации Украины сухопутные войска США 12 августа начали осеннее развёртывание штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл. Целью их отправки является поддержка европейских союзников и партнёров по НАТО", — пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на сообщение ВС США.
Когда конкретно солдат направят и в какие именно страны, в военном ведомстве не уточнили.
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