ВС США: осенью в европейские страны отправятся сотни американских в "ответ" РФ

Около 260 американских солдат Вооружённые силы США намерены направить в страны Европы в ответ на российскую спецоперацию в Незалежной.

Согласно информации, усилить военный контингент на территории европейских государств, Вашингтон намерен уже к осени.

"В качестве ответа на российскую спецоперацию по демилитаризации Украины сухопутные войска США 12 августа начали осеннее развёртывание штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл. Целью их отправки является поддержка европейских союзников и партнёров по НАТО", — пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на сообщение ВС США.

Когда конкретно солдат направят и в какие именно страны, в военном ведомстве не уточнили.