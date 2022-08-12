Британские журналисты заявили, что в Европе из-за аномальной жары возникли крупнейшие лесные пожары.
По данным Daily Mail, представители Парижа потребовали подкрепление со стороны всех членов Европейского союза для борьбы с огнём в департаменте Жиронда рядом с Бордо. Стихийное бедствие заставило тысячи людей отказаться от своего дома. Пожар в южной части страны за месяц уничтожил семь тысяч гектаров соснового леса.
При этом журналисты подчеркнули, что в Швейцарии растаял горный перевал, поверхность которого состояла из льда две тысячи лет. Западные эксперты зафиксировали резкое падение уровня воды в реке Рейна, которая протекает в Западной Европе. Из-за этого возникли трудности с поставками бензина и угля.
"Наступил апокалипсис", — написали в западном СМИ.
Ранее власти Норвегии ограничили экспорт отечественного топлива. Причиной послужила нехватка воды в хранилищах из-за засухи. Известно, что из-за этого ухудшится положение Германии и Великобритании.
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