Daily Mail: в Европе "наступил апокалипсис" из-за невыносимой жары

Британские журналисты заявили, что в Европе из-за аномальной жары возникли крупнейшие лесные пожары.

По данным Daily Mail, представители Парижа потребовали подкрепление со стороны всех членов Европейского союза для борьбы с огнём в департаменте Жиронда рядом с Бордо. Стихийное бедствие заставило тысячи людей отказаться от своего дома. Пожар в южной части страны за месяц уничтожил семь тысяч гектаров соснового леса.

При этом журналисты подчеркнули, что в Швейцарии растаял горный перевал, поверхность которого состояла из льда две тысячи лет. Западные эксперты зафиксировали резкое падение уровня воды в реке Рейна, которая протекает в Западной Европе. Из-за этого возникли трудности с поставками бензина и угля.

"Наступил апокалипсис", — написали в западном СМИ.

Ранее власти Норвегии ограничили экспорт отечественного топлива. Причиной послужила нехватка воды в хранилищах из-за засухи. Известно, что из-за этого ухудшится положение Германии и Великобритании.