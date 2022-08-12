Кадыров: западные спецслужбы не скрывают, что их мечта — полный развал России

Западные спецслужбы мечтают о полном развале РФ и порабощении народов. Об этом заявил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, Россия всегда была и остаётся главной целью для Запада. Как пояснил политик, многонациональные народы РФ никогда не принимали чужую идеологию, сохраняя идентичность и менталитет.

"Свои планы в отношении нашей страны западные спецслужбы никогда особо не скрывали. Их мечта — полный развал России и фактически порабощение народов", — отметил Кадыров.

Он добавил, что для достижения своих целей Запад в своё время развязал боевые действия на территории Чечни, а теперь пытается "разыграть" карту Украины. Политик подчеркнул: все старания западных стран обречены на провал, ведь ВС РФ успешно продвигаются в Донбассе.

Кадыров обратил внимание на то, что уже сегодня результаты спецоперации превосходят все ожидания.