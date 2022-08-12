SCMP: попытки США склонить страны к ограничению цен на нефть РФ терпят крах

Несмотря на давление Вашингтона, часть стран мирового сообщества не готовы поддержать США в вопросе введения потолка цен на российскую нефть и попытки заставить государства действовать по указке Америки терпят крах, заявили китайские аналитики. Так, по их словам, Индонезия не намерена ограничивать стоимость чёрного золота из России.

По мнению аналитиков, Джакарта, как минимум дождётся решения Китая и Индии по этому вопросу, прежде чем даст ответ. Но вряд ли Пекин и Нью-Дели поддержат США.

"Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет", — говорится в аналитической статье китайского издания South China Morning Post. — Среди стран "Двадцатки" в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — один из крупнейших импортёров российской нефти".

Кроме прочего, по мнению аналитиков, Индонезии невыгодно вводить санкции против России, но при этом, из собственных политических взглядов Джакарта не займёт сторону Москвы или Вашингтона.