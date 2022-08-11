Политолог: Зеленский на G20 может показать цирк "в простреленной вышиванке"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить саммит в Индонезии только ради противостояния с Владимиром Путиным. Такой вывод можно сделать после заявления советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, его заявление цитировала Pravda.Ru.

"Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия", — рассказал советник.

По его словам, Зеленский готов ехать на саммит "двадцатки", куда Украина даже не входит, ради личной встречи с президентом России.

Разумеется, было сказано и о том, что появление Путина на встрече любого формата "опосредованно означает легитимацию его организаторами действий России в отношении Украины".

Индонезия, к слову, не пошла на поводу у Зеленского и направила приглашение Владимиру Путину, но в качестве компромисса согласилась пригласить туда и Украину, которая в G20 не входит. Формат встречи до сих пор уточняется.

Причём, зачем Зеленскому Путин, неизвестно ещё и потому, что Киев постоянно муссирует идею о том, что переговоры с Россией возможны только после поражения российской армии и возвращения Крыма и Донбасса.

В Сети уже предположили, что на саммите Зеленский "будет последним в очереди на переговоры с Россией, как было в случае США с Лавровым". И усомнились, что "ловить Путина за пуговицу" — хорошая идея в принципе. В целом все недоумевают, что на саммите "двадцатки" будет делать полумёртвая экономически Украина.

Политическая несамостоятельность Зеленского очевидна, так что если и будут переговоры "об Украине", то они должны происходить с представителями США, считают пользователи соцсетей.

"Обоим лидерам даже встретиться, пусть и виртуально, в формате видеосвязи, скорее всего, не дадут, поскольку существует протокол и встреча предполагает определённые шаги и действия со стороны каждой из стран, не говоря о согласовании и подготовке такой встречи", — объяснил Pravda.Ru историк и политолог Сергей Алексеев.

Эксперт также добавил, что Зеленский может попытаться совершить демарши:

приехать в простреленной вышиванке,

"бегать за Путиным",

может попытаться высказать оскорбления или требования,

скандировать какой-то лозунг

или уйти в момент беседы Путина с лидерами G20.

Но зачем тогда ехать?

"Одним словом, "включить клоуна" и "показать цирк, эдакий "Квартал-95", на фоне серьёзных ребят в деловых костюмах, некоторые из которых командуют ядерным оружием. Путин с ним общаться не будет", — сказал Pravda.Ru эксперт.