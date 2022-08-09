Подоляк: Зеленский посетит саммит G20, если сможет встретиться на нём с Путиным

Советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент примет участие в мероприятиях "Большой двадцатки", если саммит посетит глава России Владимир Путин.

Как подчеркнул Подоляк, Зеленский из-за необходимости присутствовать на Украине планирует поговорить с коллегами в онлайн-формате.

"Но если будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о важности нашего визита", — отметил советник руководителя офиса, передаёт BBC.

Ранее представители МИД РФ заявили, что президент нашей страны собирается присутствовать на саммите G20 в Индонезии. По словам дипломатов, формат участия лидера зависит от ситуации в мире.