Хроленко: массовая мобилизация не сделает ВСУ качественными

Военный эксперт Александр Хроленко поделился своими мыслями об уровне украинской армии.

По его мнению, от массовой мобилизации ВСУ не будет никакого толку.

"От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов", — сказал Хроленко в разговоре с "Украиной.ру".

До уровня подготовленной армии, с хорошей организацией и профессиональными кадрами, ВСУ сейчас явно не дотягивают, отметил Хроленко. Эксперт добавил, что Киев может бесконечно проводить мобилизацию, однако на течение спецоперации это не повлияет.