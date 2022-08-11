В приморском батальоне "Тигр" проходят подготовку бойцы для отправки на Украину

Количество бойцов из Приморья, Хабаровского и Забайкальского края, желающих вступить в ряды отряда "Тигр", всё увеличивается. В данный момент известно о 165 военных, проходящих тренировки на одной из тихоокеанских баз, а также в Ростовской области.

Как пишет vostokmedia.com, по завершении подготовительных занятий военнослужащие заключат контракт на три месяца, после чего будут отправлены в район спецоперации на Украине.

За современное снаряжение и экипировку отряда отвечают региональные власти, равно как и за начисление бойцам выплат и социальных льгот.

Члены батальона "Тигр" воспринимают своё участие в спецоперации как помощь близким.

"Все помнят слова экс-президента Украины Порошенко, который грозил донбассцам, что их дети будут сидеть в подвалах, а киевские — пойдут в школы и детские сады. Нынешний глава режима обещал мир, а теперь расстреливает мирных людей. У донбассцев не было бы будущего, поэтому мы, их братья, идём им на помощь, ведь русские своих не бросают", — объяснил своё желание поехать на Украину в качестве участника боевых действий один из приморских бойцов.