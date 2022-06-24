Жители Приморья заявили о гордости за своих земляков — участников СВО

Жители Приморского края высоко оценили мужество участников спецоперации на Украине. Они с восхищением отозвались в соцсетях о подвигах, которые совершают их земляки, участвующие в СВО. Об этом пишет издание vostokmedia.com.

Оно приводит комментарии пользователей, оставленные под постом в одном из Telegram-каналов, освещающих ход проведения операции.

Подписчики из самых разных регионов России и не только, выразили восторг подвигом морпехов-тихоокеанцев. Они написали, что гордятся работой парней, пожелали им здоровья и вернуться домой живыми и невредимыми.

Житель Владивостока, офицер в отставке, Владимир заметил, что каждый мужчина, выбирающий себе делом жизни защиту родины, даёт присягу, понимая и ясно осознавая, что однажды ему действительно придётся защищать родину, делать свою работу — воевать с оружием в руках. И это он должен делать правильно, чтобы и задачу выполнить. и сберечь своих сослуживцев, и противнику показать, что такое русский солдат.