Котенок: российские ПВО отразили новые атаки на Запорожскую АЭС

По информации военного корреспондента Юрия Котенка, на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ были проведены очередные атаки, которые были успешно отражены российскими ПВО.

"Российскими силами ПВО отражены очередные атаки на район Запорожской АЭС. Применялись ракеты и БПЛА. Данную информацию подтверждает администрация Энергодара", — написал Котенок в своём Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что обстрелы Запорожской АЭС украинскими военными были одобрены "руководством украинского "Энергоатома". Атаки на АЭС были названы киевскими властями "правильным решением", отметил Котенок.

Ранее в МИД РФ обстрелы Запорожской АЭС назвали "актом ядерного терроризма", который может стать причиной ужасной катастрофы, и последствия её могут быть страшнее чернобыльской аварии.