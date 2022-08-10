Президент Мали поблагодарил Путина за помощь

Глава Мали Ассими Гоита позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поблагодарил его за помощь.

В Кремле сообщили о телефонном разговоре между президентами Мали и России по инициативе Бамако. Ассими Гоита выразил благодарность Москве за разноплановую поддержку. Лидеры обсудили возможность поставки в Мали продовольствия, топлива и удобрений из России. В ходе разговора Владимир Путин выразил надежду, что саммит Россия-Африка-2023 укрепит связи Москвы со странами континента.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) опубликовал результаты социологического исследования, проведенного среди жителей Мали в конце июля. Согласно полученным данным, за год количество граждан, которые положительно оценивают изменения в стране, увеличилось до 77%. В частности, малийцы впечатлены тем, что Ассими Гоита наибольшее внимание уделяет вопросам безопасности, которые сейчас беспокоят население больше всего. При новой политике сотрудничества с Россией, стране удалось добиться первых реальных успехов в борьбе с "Аль-Каидой"* и "ИГ"*(террористические организации, запрещенные в России).

Известно, что российские инструкторы, которых на Западе причисляют к "ЧВК Вагнера", занимаются обучением малийских военнослужащих. За кратчайшие сроки им удалось повысить уровень подготовки местных силовиков, которые проводят успешные операции против радикальных группировок.