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Президент Мали поблагодарил Путина за помощь

Мир

Глава Мали Ассими Гоита позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поблагодарил его за помощь.

Президент Мали поблагодарил Путина за помощь

В Кремле сообщили о телефонном разговоре между президентами Мали и России по инициативе Бамако. Ассими Гоита выразил благодарность Москве за разноплановую поддержку. Лидеры обсудили возможность поставки в Мали продовольствия, топлива и удобрений из России. В ходе разговора Владимир Путин выразил надежду, что саммит Россия-Африка-2023 укрепит связи Москвы со странами континента.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) опубликовал результаты социологического исследования, проведенного среди жителей Мали в конце июля. Согласно полученным данным, за год количество граждан, которые положительно оценивают изменения в стране, увеличилось до 77%. В частности, малийцы впечатлены тем, что Ассими Гоита наибольшее внимание уделяет вопросам безопасности, которые сейчас беспокоят население больше всего. При новой политике сотрудничества с Россией, стране удалось добиться первых реальных успехов в борьбе с "Аль-Каидой"* и "ИГ"*(террористические организации, запрещенные в России).

Известно, что российские инструкторы, которых на Западе причисляют к "ЧВК Вагнера", занимаются обучением малийских военнослужащих. За кратчайшие сроки им удалось повысить уровень подготовки местных силовиков, которые проводят успешные операции против радикальных группировок.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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