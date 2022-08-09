РФ запросила заседание Совбеза ООН 11 августа из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН во второй половине дня 11 августа из-за обстрелов украинской стороной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН.

"Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", — говорится в сообщении.

По данным источника, Москва выразила желание видеть в качестве докладчика генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал атаки на ЗАЭС "самоубийством" и призвал к прекращению ударов.