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Сигал об ударе ВСУ по Еленовке: один из пленных начал много говорить о Зеленском

Мир

Актёр Голливуда Стивен Сигал в данный момент находится в Донбассе, куда он приехал, чтобы осмотреть остатки изолятора в Еленовке, где содержались пленные украинские националисты. Сейчас американский актёр снимает на Донбассе свой документальный фильм.

Сигал об ударе ВСУ по Еленовке: один из пленных начал много говорить о Зеленском

Сигал дал интервью в эфире "Соловьёв Live", в котором поделился своими размышлениями насчёт причины убийства пленных украинских боевиков.

"Интересно то, что один из убитых нацистов — это нацист, который только начал много говорить о Зеленском, и что Зеленский несет ответственность за приказы о пытках и других зверствах, которые нарушают не только Женевскую конвенцию о войне, но и являются преступлениями против человечества", — сказал Сигал.

По убеждению голливудского режиссёра, разговорчивый свидетель стал слишком опасен для Киева, поэтому его поспешили убрать.

Ранее СМИ сообщили, что Сигал в составе группы зарубежных журналистов приехал в Еленовку, где смог своими глазами увидеть, что изолятор с украинскими военнопленными был обстрелян из американских РСЗО HIMARS.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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