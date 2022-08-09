Сигал об ударе ВСУ по Еленовке: один из пленных начал много говорить о Зеленском

Актёр Голливуда Стивен Сигал в данный момент находится в Донбассе, куда он приехал, чтобы осмотреть остатки изолятора в Еленовке, где содержались пленные украинские националисты. Сейчас американский актёр снимает на Донбассе свой документальный фильм.

Сигал дал интервью в эфире "Соловьёв Live", в котором поделился своими размышлениями насчёт причины убийства пленных украинских боевиков.

"Интересно то, что один из убитых нацистов — это нацист, который только начал много говорить о Зеленском, и что Зеленский несет ответственность за приказы о пытках и других зверствах, которые нарушают не только Женевскую конвенцию о войне, но и являются преступлениями против человечества", — сказал Сигал.

По убеждению голливудского режиссёра, разговорчивый свидетель стал слишком опасен для Киева, поэтому его поспешили убрать.

Ранее СМИ сообщили, что Сигал в составе группы зарубежных журналистов приехал в Еленовку, где смог своими глазами увидеть, что изолятор с украинскими военнопленными был обстрелян из американских РСЗО HIMARS.