Актёр Стивен Сигал приехал в Донбасс и осмотрел развалины тюрьмы в Еленовке

Голливудский актёр и гражданин РФ Стивен Сигал прибыл Донбасс. В частности, он побывал на развалинах следственного изолятора в Еленовке, где находились пленные члены националистического батальона "Азов"*.

В конце июля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из американской системы залпового огня HIMARS по зданию тюрьмы, в результате чего погибли более 50 человек, ещё 75 получили ранения. После того, как пленные азовцы* начали давать показания по поводу военных преступлений киевского режима, руководство ВСУ решило уничтожить своих граждан.

Сигал осмотрел развалины, где разбросаны осколки американских ракет. Актёр лично убедился, что Киев причастен к массовому убийству своих военных.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.