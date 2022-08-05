Dziennik Polityczny: ареной для решающей битвы между США и Россией станет Польша

Польский обозреватель Ханна Крамер опубликовала статью под громким заголовком "Вассалы США и политические дебилы", где отметила, что основное столкновение Вашингтона и Москвы произойдёт на территории Польши.

"Ни для кого не секрет, что правящая партия "Право и справедливость" годами добивается для Польши статуса одного из мировых лидеров. Этим желанием умело воспользовался Белый дом. Цель проста: создать горячую точку в Европе и в очередной раз поиграть мускулами перед Россией", — считает Крамер.

Она отмечает, что нынешняя русофобская политика полькой власти запрограммирована на долгие годы вперёд. Политолог полагает, что украинский конфликт является первым проектом США против России. Следующий — Польша.

"Основная битва между Вашингтоном и Москвой развернётся в Польше, которая в данный момент находится на пути украинцев! Между тем в нашей стране царит нарастающая атмосфера русофобии. <…> Граждане Польши и Украины — пушечное мясо для американцев!", — пишет Крамер в издании Dziennik Polityczny (DP).