Ищенко: НОАК начнёт спецоперацию на Тайване в неподходящий момент для США

Политический эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и отметил, что Вашингтон действует исключительно с целью пиара. Однако своими действиями США поставили Китай перед сложным выбором.

"Ударить по самолёту, ударить по конвою и начать ядерную войну, или позволить самолёту Пелоси сесть и взлететь, а после этого вроде бы как "потерять лицо"", — цитирует мнение Ищенко "Военное дело".

Однако, по мнению политолога, США создали проблемы себе, поскольку теперь спецоперация на Тайване стала неизбежным действием со стороны Народно-освободительная армии Китая (НОАК).

"Теперь Китай будет подбирать время для атаки на Тайвань, который ему выгоден", — подытожил Ищенко.