Политический эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и отметил, что Вашингтон действует исключительно с целью пиара. Однако своими действиями США поставили Китай перед сложным выбором.
"Ударить по самолёту, ударить по конвою и начать ядерную войну, или позволить самолёту Пелоси сесть и взлететь, а после этого вроде бы как "потерять лицо"", — цитирует мнение Ищенко "Военное дело".
Однако, по мнению политолога, США создали проблемы себе, поскольку теперь спецоперация на Тайване стала неизбежным действием со стороны Народно-освободительная армии Китая (НОАК).
"Теперь Китай будет подбирать время для атаки на Тайвань, который ему выгоден", — подытожил Ищенко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.