Северная Корея предложила РФ военную помощь в виде отправки 100 тысяч добровольцев в Донбасс для принятия участия в СВО на стороне ВС РФ. Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал инициативу, подчеркнув, что речь будет идти о предоставлении военных армии Северной Кореи.
"Северная Корея показывает реальную поддержку Российской Федерации в проведении миротворческого мероприятия на Украине", — отметил Коротченко в комментарии "МК".
Он напомнил, что данная страна с самого начала поддерживает спецоперацию на Украине, оказывая моральную поддержку в вопросах защиты жителей ЛНР и ДНР от агрессивных действий киевского режима. По его мнению, инициатива Ким Чен Ына о направлении добровольцев на Украину может быть реализована при согласии РФ. В этом случае ряды ВС РФ могут пополниться хорошо подготовленными военными с высоким боевым духом.
"Если мы на это предложение согласимся, то КНДР точно отправит своих людей — тут сомнений нет."
Однако Кремль будет принимать решение, учитывая политическую составляющую. Коротченко воздержался от прогнозов по поводу решения Москвы.
"Повторяю, в любом случае — это вопрос политического решения России", — сказал он.
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