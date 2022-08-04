Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ

Северная Корея предложила РФ военную помощь в виде отправки 100 тысяч добровольцев в Донбасс для принятия участия в СВО на стороне ВС РФ. Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал инициативу, подчеркнув, что речь будет идти о предоставлении военных армии Северной Кореи.

"Северная Корея показывает реальную поддержку Российской Федерации в проведении миротворческого мероприятия на Украине", — отметил Коротченко в комментарии "МК".

Он напомнил, что данная страна с самого начала поддерживает спецоперацию на Украине, оказывая моральную поддержку в вопросах защиты жителей ЛНР и ДНР от агрессивных действий киевского режима. По его мнению, инициатива Ким Чен Ына о направлении добровольцев на Украину может быть реализована при согласии РФ. В этом случае ряды ВС РФ могут пополниться хорошо подготовленными военными с высоким боевым духом.

"Если мы на это предложение согласимся, то КНДР точно отправит своих людей — тут сомнений нет."

Однако Кремль будет принимать решение, учитывая политическую составляющую. Коротченко воздержался от прогнозов по поводу решения Москвы.

"Повторяю, в любом случае — это вопрос политического решения России", — сказал он.