Военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин считает, что украинские войска не будут бороться за Харьков так, как это было в Мариуполе.
"Зубами за Харьков они цепляться не будут. Это моё личное, субъективное мнение. Там, как в Мариуполе они не будут цепляться за Харьков", — отметил он.
По словам эксперта, устойчивость и морально-психологическая составляющая у украинские военные очень слабая.
"Все ж прекрасно понимают, что никто особо на фронт не рвётся. Любыми путями остаться, якобы оборонять Харьков", — пояснил он.
Алёхин считает, предположил, что будут идти уличные бои и как любой город, его придётся брать штурмом, но многие "слиняют в Центр".
"Второго Мариуполя, второй Бресткой крепости, на мой взгляд, не будет", — заключил эксперт.
Ранее он сказал, что в Харьковской области на РФ работают наводчики - неравнодушные граждане.
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