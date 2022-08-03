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Алёхин: "ВСУ не будут цепляться за Харьков зубами"

Мир

Военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны Геннадий Алёхин считает, что украинские войска не будут бороться за Харьков так, как это было в Мариуполе.

Алёхин: "ВСУ не будут цепляться за Харьков зубами"

"Зубами за Харьков они цепляться не будут. Это моё личное, субъективное мнение. Там, как в Мариуполе они не будут цепляться за Харьков", — отметил он.

По словам эксперта, устойчивость и морально-психологическая составляющая у украинские военные очень слабая.

"Все ж прекрасно понимают, что никто особо на фронт не рвётся. Любыми путями остаться, якобы оборонять Харьков", — пояснил он.

Алёхин считает, предположил, что будут идти уличные бои и как любой город, его придётся брать штурмом, но многие "слиняют в Центр".

"Второго Мариуполя, второй Бресткой крепости, на мой взгляд, не будет", — заключил эксперт.

Ранее он сказал, что в Харьковской области на РФ работают наводчики - неравнодушные граждане.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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