Compact: слова немецкого министра Херманна об упущенном шансе с РФ вызвали гнев

После того, как Винфрид Херманн, глава министерства транспорта земли Баден-Вюртемберг в ФРГ, заявил, что Запад не воспользовался возможностью построить отношения с Россией, которые были бы выгодны и ей, и Германии, на него ополчились коллеги.

Как напоминает Compact, Херманн высказал мнение, что если бы западные страны захотели, после окончания холодной войны они могли бы создать новую систему европейской безопасности, в которой были бы учтены пожелания России и других стран-бывших участниц СССР. Однако Запад этого не сделал, к России никто не прислушался, НАТО продолжило расширение на восток, и шанс на выстраивание новых, удобных всем сторонам отношений был упущен.

"Необычные слова для политика из "зеленых": партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Естественно, инициатива Херрманна сразу же вызвала ужасающую реакцию", — сказано в статье.

Заявление Херманна оказалось настолько громким, что вызвало большую огласку среди немецких политиков. Высказать своё мнение по этому поводу попросили премьера земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана.

С российской стороны уже неоднократно отмечали, что цель НАТО в Европе сейчас — это не безопасность, а раздор, а политику Альянса иначе как агрессивной назвать нельзя.