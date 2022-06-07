Compact: НАТО втягивает Европу в ядерную пропасть

США раздувают конфликт на Украине, поставляя киевскому режиму РСЗО HIMARS. Но в итоге рухнуть в "ядерную пропасть" может вся Европа.

США поставляют Украине ракетные системы залпового огня HIMARS, объясняя это желанием "остановить продвижение российской армии". К этим РСЗО поставляются боеприпасы с дальностью действия до 80 км, однако они способны стрелять также ракетами малой дальности — до 300 км. Таким образом, эти поставки носят эскалационный характер, пишет Compact. Что, если украинцы смогут заполучить эти ракеты? — задаётся вопросом немецкое издание, напоминая, что заявления украинской стороны уже не оставили сомнений в том, что натовское вооружение будет применено.

США утверждают, что получили от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что РСЗО HIMARS не будут использоваться для обстрелов российской территории. Но кто сможет это проконтролировать?

Это типичная для США линия поведения: разжигать конфликт, а затем доставлять оружие в зону ведения боевых действий. Таким образом, они остаются "чистенькими". Однако расхлёбывать дурные последствия этой безответственной политики придётся европейцам, и в первую очередь — Германии, которая также поставляет на Украину тяжёлые вооружения, включая танки. Такие действия вместо сдерживания конфликта способствуют лишь его расширению, отмечает издание:

"Таким образом, Германия явно становится участницей военных действий на Украине. В таком случае России нет необходимости продолжать соблюдать Договор о прекращении огня 1945 года и Мирный договор 1991 года. Клуб разжигателей войны (НАТО. — Прим. ред.) втягивает нас в ядерную пропасть. В конце концов, Европа сгорит".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: чем дальнобойней будут системы, поставляемые Украине Западом, тем дальше ВС РФ будут отодвигать нацистов от территорий, откуда исходит угроза.