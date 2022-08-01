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Подоляка: лидер Китая Си фактически выдвинул ультиматум Байдену

Мир

США попытались прощупать позиции Китая по вопросу Тайваня, заявив о том, что спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси собирается посетить Тайвань, который в КНР считают своей территорией. Но Си фактически выдвинул Байдену ультиматум. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Подоляка: лидер Китая Си фактически выдвинул ультиматум Байдену

Администрация президента Байдена хотела иметь козыри на руках перед переговорами лидеров Китая и США, считает эксперт.

Если верить китайским СМИ, Си Цзиньпин заявил, что если "американская старуха" ступит на землю Тайваня, то это полностью развяжет Китаю руки в дальнейших действиях по тайваньскому вопросу, отметил аналитик.

"То есть китайский лидер послал американского коллегу "на три китайских иероглифа", и Джозеф Байден утёрся", — предположил Подоляка.

По его мнению, в США мыслят ещё старыми категориями, не понимая, что их уже открыто посылают на "три китайских иероглифа, три русских буквы", и скоро будут посылать на три других буквы в зависимости от той страны, куда американцы будут совать свой нос.

По словам блогера, США показали свою слабость, когда в самый канун визита Пелоси, стало известно, что она не полетит на Тайвань, а совершит обычное никому не нужное турне по Азии.

Резкое обострение в Сербии, вероятно, было специально придумано американцами, чтобы прикрыть свой поражение и переключить мировую повестку на другой вопрос: чтобы все говорили о возможной войне в Европе и очень быстро забыли об американском тайваньском позоре, заключил эксперт.

Заметим, что вопрос с визитом Пелоси на Тайвань остаётся открытым. Сегодня появилось сообщение, что американский политик прибудет туда 2 августа.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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