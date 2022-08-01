Журналист СМИ Тайваня: Пелоси будет в Тайбэе 2 августа

Спикер Конгресса США Нэнси Пэлоси будет в столице Тайваня Тайбэе во вторник, 2 августа. Об этом сообщила журналистка одного из тайваньских государственных СМИ.

Напомним, после того как Пелоси заявила о своих планах посетить Тайвань, обстановка в регионе обострилась, а власти Китая предупредили о том, что последует "жёсткий ответ". Некоторые эксперты даже предположили, что самолёт может быть сбит.

За полётом американского политика в выходные пристально наблюдали десятки тысяч людей по всему миру. А редакторы Википедии уже успели "похоронить" Пелоси, поставив дату её смерти 31 июля.

Позже появились сообщения, что конгрессвумен отказалась от посещения Тайваня. Однако теперь тайваньская журналистка заявила, что визит всё же состоится.

Ранее также предполагалось, что военный самолёт США, на котором Пелоси отправилась в турне по Азии, может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки.