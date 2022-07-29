Американские политики упорно отрицают рецессию в США, они даже решили отменить это слово, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что во время общения с прессой представители Белого дома отказываются отвечать на уточняющие вопросы о состоянии американской экономики.
"В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своём, спорят со своими же журналистами", — пояснила дипломат.
По её мнению, экономическая депрессия закончилась в США, когда американские государственные деятели перестали употреблять это слово. Она считает, что Белый дом руководствуется следующим принципом: нет слова — нет проблемы.
Захарова также подчеркнула: раньше власти США заявляли о "замедлении" и "спаде" в экономике, однако сейчас придумали выражения типа "путинский налог", "путинские цены". Это свидетельствует о катастрофической ситуации в Штатах, убеждена представитель МИД РФ.
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