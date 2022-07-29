Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пренебрежительное отношение к интересам США. Такое мнение выразил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Комментируя слова Зеленского о том, что инфляция в США — это "ничто" по сравнению с ситуацией на Украине, журналист подчеркнул: Киев относится к Вашингтону с полным презрением.
"Украинские власти перестали скрывать, что от Соединённых Штатов им требуются лишь деньги", — отметил Карлсон.
Он убеждён: Зеленского и других киевских чиновников не волнуют проблемы, с которыми столкнулись США на фоне напряжённой ситуации в мире.
Ранее Карлсон заявил, что американский лидер Джо Байден спасает киевский режим, игнорируя экономический кризис на территории своей страны. По его словам, власти США предоставляют Украине огромную финансовую и военную помощь, а тем временем стоимость бензина на американских заправках продолжает увеличиваться.
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