Ведущий Fox News: Украина перестала скрывать, что от США ей нужны лишь деньги

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пренебрежительное отношение к интересам США. Такое мнение выразил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Комментируя слова Зеленского о том, что инфляция в США — это "ничто" по сравнению с ситуацией на Украине, журналист подчеркнул: Киев относится к Вашингтону с полным презрением.

"Украинские власти перестали скрывать, что от Соединённых Штатов им требуются лишь деньги", — отметил Карлсон.

Он убеждён: Зеленского и других киевских чиновников не волнуют проблемы, с которыми столкнулись США на фоне напряжённой ситуации в мире.

Ранее Карлсон заявил, что американский лидер Джо Байден спасает киевский режим, игнорируя экономический кризис на территории своей страны. По его словам, власти США предоставляют Украине огромную финансовую и военную помощь, а тем временем стоимость бензина на американских заправках продолжает увеличиваться.