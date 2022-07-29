Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экс-сотрудник ЦРУ: когда с Украиной покончат, Турция запросит союз с Россией
Премьер Венгрии Орбан предрёк переход на военную экономику в Европе
ВС РФ нанесли ответный удар по войскам Украины, обстрелявшим Брянскую область
РВ: Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Суд не признал убийцу Веры Пехтелевой насильником и назначил ему 17 лет колонии
Мэр Горловки Приходько: основной удар ВСУ готовится в направлении Херсона
Independent: корабли Британии участвуют в транспортировке российской нефти
Кива: наступление на Херсон может стоить Зеленскому Киева
В Липецке ФСБ предотвратила теракт, который готовили боевики "Правого сектора"*

Эксперты: ситуация с Бутом напоминает о временах противостояния США и СССР

Мир

Американцы вознамерились обсуждать с властями России судьбу арестованных в РФ соотечественников. Речь идет о спортсменке Бритни Грайнер и экс-морпехе, шпионе Поле Уилане.

Эксперты: ситуация с Бутом напоминает о временах противостояния США и СССР

Одновременно с этим сенат США призвал госдепартамент объявить Россию страной-спонсором терроризма — резолюция об этом уже размещена на сайте Конгресса США.

России "ставят на вид":

  • проведение спецопераций,
  • контртеррористических операций (КТО),
  • принуждение к миру,
  • борьбу с терроризмом в Чечне, Грузии, Сирии и Украине,
  • якобы приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".

Так образом американские власти пытаются поставить Россию в один ряд с ошельмованными ими Ираном, Кубой, Северной Кореей и Сирией.

Хотя госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планирует обсудить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым возможный обмен. Предварительно, в ответ россияне смогу забрать домой осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Нелогичная ситуация

Ситуативно все происходит крайне нелогично — законодатели зависят в этом вопросе от Госдепа. А последний как раз озаботился обменом и настроен вести переговоры с Москвой об освобождении арестованных в России американцев.

По словам Блинкена, Вашингтон отослал Москве предложение насчет Уилана и Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби по этому поводу предельно лаконично пояснил, что администрация Байдена "делает все возможное для того, чтобы арестованные американцы вернулись домой".

Разумеется, Штаты расценивают их задержание как незаконное — хотя в одном случае был доказан шпионаж, а в другом — контрабанда наркотиков.

"Меняем оружейника на шпиона и наркоманку", — пишут комментаторы паблика МИД РФ.

В конце концов стороны успешно обменяли получившего девять лет за неистовую драку с полицией Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам по обвинению в якобы контрабанде наркотиков.

Переговоры ведутся, но конкретного решения ещё нет

Со своей стороны, российский МИД не отрицает, что переговоры ведутся, но конкретного решения еще нет.

Почему хотят поменять двух человек на одного, пояснил "НГ"* директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он напомнил, что Бут был признан в 2012 году американским судом виновным в продаже оружия "Революционным вооруженным силам Колумбии" и получил 25 лет лишения свободы.

"Фигурант такого уровня вполне эквивалентен получившему 16 лет за шпионаж экс-морпеху Полу Уилану. А баскетболистку Бритни Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков, и их обмен продиктован логикой межгосударственного партнерства", — считает эксперт.

Если контакт состоится, он будет первым после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Напомним, что 22 февраля Блинкен известил Лаврова об отмене ранее запланированной встречи, в ходе которой стороны планировали обсудить Украину. Спустя два дня Россия начала СВО — иначе, как уже писала Pravda.Ru, ВСУ атаковали бы Донбасс и нашу страну.

Добавим, что эксперты обращают внимание на то, что ситуация с Бутом напоминает о временах противостояния США и СССР, "когда меняли наших разведчиков на чужих шпионов".

А что удивляться-то? Холодная война (версия 2.0) "на дворе"…

* в суд 26 июля 2022 г. поступил иск Роскомнадзора к "Новой газете" о признании регистрации средства массовой информации недействительной

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Леонков заявил, что ВС РФ не могут на 100% пресечь поставки оружия Украине
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Любовь Степушова Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Сырье
Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго
Последние материалы
Украина — повторение Вьетнама, но Киев уроки истории явно прогуливал
Премьер Венгрии Орбан предрёк переход на военную экономику в Европе
ВС РФ нанесли ответный удар по войскам Украины, обстрелявшим Брянскую область
РВ: Скоро ВС РФ начнут спецоперацию на Украине по-настоящему
Суд не признал убийцу Веры Пехтелевой насильником и назначил ему 17 лет колонии
Мэр Горловки Приходько: основной удар ВСУ готовится в направлении Херсона
Independent: корабли Британии участвуют в транспортировке российской нефти
Кива: наступление на Херсон может стоить Зеленскому Киева
В Липецке ФСБ предотвратила теракт, который готовили боевики "Правого сектора"*
Читатели Daily Mail: Зеленский должен говорить с Путиным, а не просить оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников