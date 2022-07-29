Эксперты: ситуация с Бутом напоминает о временах противостояния США и СССР

Американцы вознамерились обсуждать с властями России судьбу арестованных в РФ соотечественников. Речь идет о спортсменке Бритни Грайнер и экс-морпехе, шпионе Поле Уилане.

Одновременно с этим сенат США призвал госдепартамент объявить Россию страной-спонсором терроризма — резолюция об этом уже размещена на сайте Конгресса США.

России "ставят на вид":

проведение спецопераций,

контртеррористических операций (КТО),

принуждение к миру,

борьбу с терроризмом в Чечне, Грузии, Сирии и Украине,

якобы приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".

Так образом американские власти пытаются поставить Россию в один ряд с ошельмованными ими Ираном, Кубой, Северной Кореей и Сирией.

Хотя госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планирует обсудить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым возможный обмен. Предварительно, в ответ россияне смогу забрать домой осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Нелогичная ситуация

Ситуативно все происходит крайне нелогично — законодатели зависят в этом вопросе от Госдепа. А последний как раз озаботился обменом и настроен вести переговоры с Москвой об освобождении арестованных в России американцев.

По словам Блинкена, Вашингтон отослал Москве предложение насчет Уилана и Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби по этому поводу предельно лаконично пояснил, что администрация Байдена "делает все возможное для того, чтобы арестованные американцы вернулись домой".

Разумеется, Штаты расценивают их задержание как незаконное — хотя в одном случае был доказан шпионаж, а в другом — контрабанда наркотиков.

"Меняем оружейника на шпиона и наркоманку", — пишут комментаторы паблика МИД РФ.

В конце концов стороны успешно обменяли получившего девять лет за неистовую драку с полицией Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам по обвинению в якобы контрабанде наркотиков.

Переговоры ведутся, но конкретного решения ещё нет

Со своей стороны, российский МИД не отрицает, что переговоры ведутся, но конкретного решения еще нет.

Почему хотят поменять двух человек на одного, пояснил "НГ"* директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он напомнил, что Бут был признан в 2012 году американским судом виновным в продаже оружия "Революционным вооруженным силам Колумбии" и получил 25 лет лишения свободы.

"Фигурант такого уровня вполне эквивалентен получившему 16 лет за шпионаж экс-морпеху Полу Уилану. А баскетболистку Бритни Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков, и их обмен продиктован логикой межгосударственного партнерства", — считает эксперт.

Если контакт состоится, он будет первым после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Напомним, что 22 февраля Блинкен известил Лаврова об отмене ранее запланированной встречи, в ходе которой стороны планировали обсудить Украину. Спустя два дня Россия начала СВО — иначе, как уже писала Pravda.Ru, ВСУ атаковали бы Донбасс и нашу страну.

Добавим, что эксперты обращают внимание на то, что ситуация с Бутом напоминает о временах противостояния США и СССР, "когда меняли наших разведчиков на чужих шпионов".

А что удивляться-то? Холодная война (версия 2.0) "на дворе"…

* в суд 26 июля 2022 г. поступил иск Роскомнадзора к "Новой газете" о признании регистрации средства массовой информации недействительной