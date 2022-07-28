Le Figaro: ЕС попал в ловушку из-за угроз ввести эмбарго на российский газ

Из-за постоянных угроз Евросоюза в адрес России ввести газовое эмбарго, Европа сама угодила в "ловушку и переплёт", заявили французские аналитики. По их мнению, они вынудили Москву задуматься о поставках топлива и европейцы оказались под "дамокловым мечом".

Как подчеркнули обозреватели, особенно остро напряжение в контексте поставок голубого топлива европейское сообщество ощутит накануне зимы.

"С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку", — заявили аналитики Le Figaro. — Теперь им приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы".

Авторы уточнили, что в ЕС неоднократно заявляли о сокращении газовой зависимости от России, но, как эффективно реализовать план, так и не предложили. Кроме того, чем ближе отопительный сезон, тем больше стран отказывается идти на конфликт с Москвой и пытается сохранить транзит голубого топлива.