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Автор Любовь Степушова

В Европе предложили способы победить Путина в газовой войне

Экономика » Сырье » Газ

У Европы есть способы избежать поражения в газовой войне с РФ и, тем самым, в прокси-войне на Украине. Надо продержаться "всего три зимы", уверены некоторые европейские эксперты.

В Европе предложили способы победить Путина в газовой войне

Два способа не дать выиграть Путину в газовой войне

Аналитик Тимоти Эш в своём блоге указал, что есть два способа не проиграть Владимиру Путину в якобы развязанной им газовой войне с целью "этой зимой поставить Европу на колени".

Предполагается, что российский президент хочет заставит Брюссель прекратить поддержку Украины после чего "Киев уступит требованиям Москвы". Это, по мнению Эша, следующие способы:

  1. Не препятствовать массовому росту цен на газ для снижения спроса (необходимо снизить спрос примерно на 13 процентов).
  2. Ввести нормирование потребления газа, "вероятно, в основном в промышленности".

"Скорее всего, мы увидим сочетание обоих факторов, причём больше всего пострадает европейская промышленность, а не розничная торговля", — делает вывод эксперт.

Эш не затрудняет себя анализом рисков такой политики в плане роста протестных настроений, но перечисляет регионы и страны, "наиболее уязвимые" для газовой войны: южная Германия, Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия.

По его словам, Центральная Европа является центром тяжёлой и обрабатывающей промышленности, что может привести к проблемам далеко за пределами этого региона.

"Мы удивимся, когда увидим, куда эти сбои приведут. Продукт может быть произведён в Великобритании, но машина, которая его производит, может зависеть от детали, произведённой в Германии или Венгрии", — пишет Эш.

Путина не остановят потери в газовой войне

По словам аналитика, российский лидер в достижении своих целей на Украине не остановится перед финансовыми потерями от остановленных продаж газа в Европу.

Россия надеется компенсировать выпадающие доходы более высокими мировыми ценами на энергоносители, но даже если продажи энергоносителей упадут до нуля, Путину будет "всё равно. Потому что для него операция на Украине — это его место в истории, его наследие", считает Эш.

Поправим, что это не столько его место, сколько место России. Величие и славу ей обеспечивает не только Путин, а, прежде всего, российский народ и та его лучшая часть, которая сейчас уничтожает европейско-украинский фашизм в военной спецоперации.

У Европы есть "три зимы", чтобы найти надёжных поставщиков

Другой европейский эксперт, спецпредставитель в ЕС по энергетической безопасности Чехии Вацлав Бартушка полагает, что "единственный путь (у Европы) — это найти стабильных и надёжных поставщиков, которые не будут нас шантажировать".

Бартушка уверен, что "потом цены вернутся к тем, что были год назад", потому что "нет причин, чтобы природный газ стоил так дорого".

Однако, проблема для ЕС в том (и об этом не говорится), что эти надёжные поставщики не просматриваются.

Катар просит дорого и контракт на 20 лет, поставщики в Европе и Африке такие заместительные масштабы (120 млрд куб. метров в год) не потянут, а СПГ из США будут перехватывать более богатые азиаты. Единственное спасение — это добыча собственного сланцевого газа, но здесь надо будет наступить на горло экологической повестке. Пока этот вариант в ЕС даже не обсуждается.

Бартушка оценивает продолжительность критической энергетической ситуации в ЕС в три года, после чего, по его словам, она должна стабилизироваться.

"Я думаю, это будут три тяжёлые зимы. Мы замещаем сорок процентов природного газа в Европе. Это большая задача. Но я верю, что мы сможем выдержать три зимы", — сказал эксперт.

Что же, веру никто не отменял, но хотелось бы от специалиста расчёта, который делает Венгрия. И он таков, что без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить в перспективе нескольких лет невозможно.

За газ европейцы передерутся между собой

"Газпром" в среду снизил по техническим причинам перекачку газа в Германию до 20% пропускной способности "Северного потока-1", что, по оценкам аналитиков, не даст ЕС спокойно пройти зимний период.

Евросоюз (Ес) во вторник согласовал план по ограничению потребления природного газа на 15% с августа по март, что пока будет делаться государствами-членами добровольно. Но может стать обязательным, если хотя бы 15 из 27 стран ЕС проголосуют за это.

Предложение предусматривает снижение температуры в общественных зданиях до 19 градусов и в жилых домах — на один градус по Цельсию.

План предусматривает, что одни страны будут делиться своими запасами с другими. Но есть вероятность того, что Германия, которая находится в центре европейской сети газопроводов, не захочет быть солидарной, как и Польша, которая уже на этот счёт высказалась отрицательно. Например, захочет ли Берлин пустить газ в ту же Чехию, чтобы люди там не замёрзли — а свои фабрики поставить на простой?

Между тем, в среду на спотовых рынках в Европе цена на газ в Европе превысила 2500$ за 1000 кубических метров.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы газ европа евросоюз владимир путин
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