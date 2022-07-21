Депутат Тумусов поддержал идею Миронова приостановить членство России в ВОЗ

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с Pravda.Ru оценил предложение лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова отказаться от членства России в ВОЗ.

"Я абсолютно согласен с Сергеем Михайловичем Мироновым. Организацию действительно создали для решения вопросов здравоохранения. Но в последнее время мы наблюдаем, что там специалисты принимают политически ангажированные решения, действуют под влиянием США", — сказал депутат.

Также он отметил, что нужно выявить положительные и отрицательные последствия выхода из ВОЗ. После этого можно принять рациональное решение, заключил парламентарий.

Ранее Миронов усомнился в необходимости членства нашей страны в ВОЗ. Как подчеркнул политик, организация легализует "половые извращения".

"Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по решению ВОЗ признать "третий пол", — добавил член ГД.