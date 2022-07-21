Глава "Справедливой России" Миронов призвал приостановить членство РФ в ВОЗ

Руководитель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил за отказ от членства России в ВОЗ. По мнению депутата, эта международная организация является политически ангажированной.

Парламентарий заявил, что ведомство легализует "половые извращения". Также политик отметил: ВОЗ не считает трансгендерность болезнью. Эту организацию контролирует Вашингтон, добавил член Госдумы.

"Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по решению ВОЗ признать "третий пол", — подчеркнул Миронов.

Ранее не платить членские взносы в ВОЗ предложил зампред Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов.